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ТАСС

Источник: ракету "Союз-2" оформят в новом дизайне

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Новый дизайн «Союза-2»
Новый дизайн «Союза-2».
Источник изображения: Космический центр «Южный», «Роскосмос»

Ее запуск с Байконура запланирован на март, сообщили в ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а", запуск которой запланирован на 20 марта, будет окрашена в бело-синий цвет, который является отсылкой к установленному на территории ВДНХ прототипу ракеты-носителя "Восток". Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Союз" будет окрашен в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания", - сказал собеседник агентства.

Цвет является отсылкой к прототипу "Востока" - именно на такой ракете совершил первый в истории человечества полет в космос Юрий Гагарин. Прототип на ВДНХ окрашен в белый цвет. По словам источника, идея принадлежит компании "Главкосмос пусковые услуги" (оператор Роскосмоса по коммерческим программам). Предполагается, что все запуски по контрактам компании в 2021 году будут на ракетах такого дизайна.

Обычно ракета "Союз" окрашена в серый цвет, непосредственно перед запуском она становится белой из-за инея, который образуется во время заправки жидким кислородом. В этот раз центральный и боковые блоки изначально окрашены в белый цвет, а окантовки - в синий, который используется в фирменном стиле Роскосмоса и в основной символике компании "Главкосмос пусковые услуги".

"В остальном - оранжевый цвет на носителе будет заменен на синий, а серый - на белый. Изменится также и цвет переходного отсека - вместо традиционно серого он тоже станет синим", - пояснил собеседник агентства, добавив, что головной обтекатель сохранит белый цвет.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" выведет на орбиту 38 аппаратов из 18 стран. Так, будет запущен космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина. Также с космодрома Байконур на орбиту отправятся первый спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ - ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт - Зоркий" компании "Спутникс".

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