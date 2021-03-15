Российские военные в Алеппо отметили Масленицу с сирийскими курсантами

Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), а также члены русской общины в сирийском Алеппо в честь Масленицы угостили блинами курсантов Государственной военной академии имени Башара Асада.

В стенах алеппской государственной военной академии имени Башара Асада прошла акция «день русской национальной кухни». Центральным событием мероприятия стал мастер-класс, в ходе которого представительницы общины поделились с сирийскими гостями особенностями приготовления традиционных русских блинов.

«Спасибо этим прекрасным женщинам. Мы видим такое впервые. Я ни разу не пробовала блинов. И в академии у нас никогда не устраивали таких праздников. Мы очень довольны и радостны», — рассказала учащаяся военной академии Рим Саллю.

За общим столом женщины из русской общины провели для сирийцев экскурс в историю Масленицы и описали традиции празднования.

«Сейчас в России проходит масленичная неделя. Эта неделя как раз перед великим постом. И нас пригласили в академию Асада, чтоб мы рассказали курсантам об этом замечательном празднике. Светлый и солнечный. И как раз символом этого праздника являются блины. В России известно, что блины отождествляют солнце, поэтому праздник радостный и солнечный», — заявила представительница общины Юлиана Наджа.

В свою очередь курсанты военной академии принесли национальные сладости.

По словам сотрудников российского центра по примирению враждующих сторон, это был первый опыт проведения подобных совместных мероприятий. В центре указали, что в дальнейшем планируют и дальше проводить дни русской кухни, приуроченные к важным датам календаря.

27 января сообщалось, что российские военнослужащие на базе ВКС РФ Хмеймим в Сирии открыли памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому.