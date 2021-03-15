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Известия.ru

Космонавт рассказал о сне в невесомости

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Участник 64-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) Сергей Кудь-Сверчков рассказал, как космонавты спят в невесомости. По его словам, это самый популярный вопрос читателей его блога.

«Мы спим так же, как и бодрствуем — не стоя, не вверх ногами, а просто висим в невесомости. Для безопасности и комфорта спим (т.е. висим во сне) мы в спальных мешках в каютах. Постоянная вентиляция обеспечивает поток свежего воздуха для дыхания, когда мы неподвижны. А спальный мешок обеспечивает комфортный тепловой режим и просто удерживает нас на месте», — написал космонавт на своей странице «ВКонтакте» 12 марта.

По его словам, первые дни было очень непривычно засыпать, не ощущая прикосновения постели и подушки к спине и голове.

Однако, со временем к этому удалось привыкнуть, отметил космонавт. При этом сны в космосе снятся самые обычные, земные, и эмоции, и красочность в них такие же земные, заключил Кудь-Сверчков.

Ранее, 11 марта, в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сообщили, что экипаж МКС отремонтировал корпус служебного модуля «Звезда». Космонавты заделали все трещины в российском сегменте.


Ранее, 9 марта сообщалось, что астрофизик из Геттингенского университета Эрик Ленц определил способ, который позволит преодолеть скорость света при космических полетах с помощью «варп-двигателя».

Ученый предложил использовать, так называемый, «двигатель искривления», который описан в произведениях научной фантастики. По его мнению, в теории создание такого аппарата возможно при условии организации перераспределения темной энергии, которая будет охватывать пространство корабля.

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Страны
Россия
Проекты
МКС
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