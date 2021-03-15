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У России и Турции есть общие интересы в области военно-технического сотрудничества

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия проинформировала Турцию о характеристиках истребителей Су-35 и Су-57, готова к переговорам о поставке, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

«Если будет заявка от Турции на эти самолеты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу», - сказала пресс-секретарь ФСВТС Валерия Решетникова.

«Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована о их технических спецификациях», - сказала она.

Ранее в ФСВТС заявили, что на выставках «МАКС-2019» и «ТЕХНОФЕСТ-2019» турецкие специалисты ознакомились с самолетом Су-35. Су-35 и Су-57 показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на подмосковном авиасалоне.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании «Сухой», в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Россия также предложила Турции обсудить возможность сотрудничества в области создания истребителя пятого поколения, Анкара пока с такой просьбой не обращалась, сообщили в ФСВТС, пишет Интерфакс.

«Турецкая сторона уже достаточно давно намеревается реализовать проект создания собственного истребителя 5-го поколения TF-X. Россия ранее указывала, что готова рассмотреть возможность сотрудничества в рамках этой программы. Однако мы пока не получили от Анкары соответствующее обращение», - сказала Решетникова.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Компании
Сухой ПАО
ФСВТС РФ
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
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МАКС-20XX
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