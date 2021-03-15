Армия Белоруссии на хозрасчете

Министерство обороны Белоруссии прокомментировало указ президента от 9 марта 2021 г. №85 «Об использовании внебюджетных средств». Соответствующее разъяснение было опубликовано сегодня, 12 марта, в официальном телеграм-канале ведомства.

«Фактически, указ упростил ранее действовавший механизм поступления средств от приносящей доходы деятельности в республиканский бюджет и выделения их на нужды Вооруженных сил, сократив документооборот этого процесса», — говорится в сообщении.

Было отмечено, что средства, которые воинские части получают от приносящей доходы деятельности (сдачи металлолома, сдачи в аренду неиспользуемых зданий и сооружений и так далее), после уплаты налогов указ предписывает использовать исключительно «на приобретение, ремонт или модернизацию вооружения, военной и специальной техники и имущества, а также на содержание и развитие материально-технической базы». Например, средства могут направляться на «ремонт в казарме или парке боевой техники, закупку коллиматорных прицелов или бронежилетов, запасных частей для автомобильной техники, находящейся в штате воинской части и т. д.».

Кроме того, Минобороны отметили, что подготовили пояснение «в связи с распространением отдельными псевдоэкспертами информации о том, что указ президента Белоруссии от 9 марта 2021 г. №85 Об использовании внебюджетных средств якобы «позволяет военнослужащим совмещать услуги в сфере безопасности с деятельностью по получению прибыли».

Напомним, пишет Eadaily, согласно указу Александр Лукашенко, представители силовых структур получили право совмещать оказание услуг в сфере безопасности с деятельностью по получению прибыли. Указ президента № 85 года позволяет вооруженным силам, транспортным войскам, органам государственной безопасности, Следственному комитету, органам пограничной службы зарабатывать деньги и оставлять их у себя на счетах от сдачи вторичных материальных ресурсов и драгоценных металлов, а также средства, получаемые воинскими частями от приносящей доходы деятельности.