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Российская газета

Центру горной подготовки и выживания "Терскол" вручили боевое знамя

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Источник изображения: Иван Петров

В пятницу в Приэльбрусье состоялась торжественная церемония вручения боевого знамени Центру горной подготовки и выживания Минобороны РФ "Терскол". Это ведущая в стране структура по подготовке военных специалистов, способных воевать в условиях высокогорья.

Сам центр открылся в 2016 году, хотя военные альпинисты в этом районе тренируются с 30-х годов прошлого века.

Вручить боевое знамя военным, служащим у подножья Эльбруса, из Москвы прилетел статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Сначала он провёл ритуал крепления полотнища знамени к древку, а затем в торжественной обстановке на плацу вручил его начальнику Центра подполковнику Андрею Менжирову.

На плацу в этот морозный день собрались все сотрудники Центра - инструкторы, преподаватели и проходящие сейчас здесь обучение десантники.

"Воинские знамена всегда были святыми для каждого российского воина, в них воплощены героические страницы легендарной ратной истории России, - заявил замглавы Минобороны. - С ними шли в бой, их берегли и спасали, в том числе ценой собственной жизни".

Николай Панков подчеркнул, что под боевыми стягами веками закалялся народный характер российской армии, укреплялась ее нравственная и духовная основа. "Мы сейчас в Приэльбрусье, а именно здесь в годы Великой Отечественной войны проходили самые значимые и кровопролитные бои на Кавказе".

"Именно здесь покрыли себя неувядаемой славой воины-альпинисты. Сменяются поколения воинов России, но остаётся их трепетное отношение к знамени, как к знаку воинского достоинства и славы", - сказал замминистра, добавив, что уверен в том, что личный состав центра будет добросовестно выполнять поставленные задачи и твёрдо стоять на страже родины.

"Знамя - в надёжных руках. В руках тех, кто осваивает науку побеждать в горах", - заключил замглавы военного ведомства.

Справка "РГ"

Центр горной подготовки и выживания "Терскол" создан в 2016 году. Он предназначен для обучения специалистов по горной подготовке и выживанию в сложных условиях. Также на базе центра проводятся научные исследования в области деятельности военнослужащих в горной местности. Сейчас в центре работают более 150 специалистов, в том числе 9 офицеров и около 40 прапорщиков. Только в 2020 году подготовку к действиям в горах и высокогорье на базе центра прошли свыше 3 тысяч военнослужащих.


Иван Петров

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Россия
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Минoбороны РФ
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