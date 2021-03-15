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Российская газета

Российские десантники примут участие в совместных учениях в Беларуси

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Виктор Толочко/РИА Новости
Виктор Толочко/РИА Новости.

Около 100 военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России примут участие в батальонном тактическом учение с личным составом 357-го отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Об этом сообщается на сайте Минобороны Беларуси.

По данным министерства, учения пройдут на полигоне 51-й гвардейской артиллерийской бригады "Осиповичский" с 14 по 27 марта в рамках плана сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2021 год. Тематикой данного мероприятия предусмотрено отработать вопросы по подготовке и ведению специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном.

Учение пройдет в три этапа, в ходе которых парашютно-десантный батальон отработает вопросы по ведению специальных действий, по преодолению водной преграды с дальнейшим выходом на этапы боевой стрельбы днем и ночью.

Как отмечают в министерстве, проведение совместного учения позволит совершенствовать навыки командиров всех степеней в организации специальных действий и управлении подчиненными подразделениями в ходе выполнения учебно-боевых задач в сложной обстановке, совершенствовать полевую выучку личного состава, а также осуществить обмен опытом с российскими коллегами в рамках отрабатываемых вопросов.


Юлия Васильева

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