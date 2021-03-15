ВВС США получили первый истребитель F-15EX

Boeing передал ВВС США первый истребитель F-15 Eagle нового поколения. Вчера, 11 марта, пресс-служба американских военно-воздушных сил сообщила о том, что первый самолёт F-15EX официально поступил на вооружение.

«Это важный момент для ВВС. Благодаря большой номенклатуре вооружения, цифровым технологиям и открытой архитектуре F-15EX станет ключевым элементом нашего парка тактических истребителей и дополнит активы 5-го поколения. Кроме того, он способен нести гиперзвуковое оружие, что даёт ему нишевую роль в будущих конфликтах», — рассказал полковник Шон Дори, руководитель программы F-15EX.

Приёмочные испытания истребителя F-15EX

До 2025 военно-воздушным силам США планируют поставить 64 истребителя F-15EX (прежнее обозначение — F-15X). Всего потребность в новых «Орлах» оценивается в 144 единицы, общая стоимость программы их производства составит $23 млрд.

F-15 Eagle — американский истребитель 4-го поколения. Самолёт был разработан в 1972 году и спустя четыре года поступил на вооружение американской армии. В период с 1976 года было произведено более 1500 истребителей F-15 в различных модификациях. Помимо США, эти самолёты состоят на вооружении армий Японии, Саудовской Аравии, Израиля, Южной Кореи и Сингапура.

F-15EX — новейшая версия истребителя F-15 Eagle. Эта версия получила принципиально новые радары, компьютерную систему и технологии защиты (системы радиоэлектронной борьбы и обнаружения угроз). Ключевая особенность F-15EX — возможность нести более 20 ракет класса «воздух-воздух». В компании Boeing указывают, что планер истребителя рассчитан на 20 000 лётных часов, тогда как первые версии F-15 требовали техобслуживания уже через 5000 часов.