Войти
WarSpot

ВВС США получили первый истребитель F-15EX

299
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Boeing передал ВВС США первый истребитель F-15 Eagle нового поколения. Вчера, 11 марта, пресс-служба американских военно-воздушных сил сообщила о том, что первый самолёт F-15EX официально поступил на вооружение.

«Это важный момент для ВВС. Благодаря большой номенклатуре вооружения, цифровым технологиям и открытой архитектуре F-15EX станет ключевым элементом нашего парка тактических истребителей и дополнит активы 5-го поколения. Кроме того, он способен нести гиперзвуковое оружие, что даёт ему нишевую роль в будущих конфликтах», — рассказал полковник Шон Дори, руководитель программы F-15EX.

Приёмочные испытания истребителя F-15EX

До 2025 военно-воздушным силам США планируют поставить 64 истребителя F-15EX (прежнее обозначение — F-15X). Всего потребность в новых «Орлах» оценивается в 144 единицы, общая стоимость программы их производства составит $23 млрд.

F-15 Eagle — американский истребитель 4-го поколения. Самолёт был разработан в 1972 году и спустя четыре года поступил на вооружение американской армии. В период с 1976 года было произведено более 1500 истребителей F-15 в различных модификациях. Помимо США, эти самолёты состоят на вооружении армий Японии, Саудовской Аравии, Израиля, Южной Кореи и Сингапура.

F-15EX — новейшая версия истребителя F-15 Eagle. Эта версия получила принципиально новые радары, компьютерную систему и технологии защиты (системы радиоэлектронной борьбы и обнаружения угроз). Ключевая особенность F-15EX — возможность нести более 20 ракет класса «воздух-воздух». В компании Boeing указывают, что планер истребителя рассчитан на 20 000 лётных часов, тогда как первые версии F-15 требовали техобслуживания уже через 5000 часов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Саудовская Аравия
Сингапуp
США
Южная Корея
Япония
Продукция
F-15
Компании
Boeing
Проекты
ГЗЛА
ИТ
Похожие новости
04.02.2021
Первый «Орёл» нового поколения поднялся в небо
31.01.2020
F-15EX: конкуренции ради
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
01.07.2009
Новинки парижского салона
06.04.2009
Обновленный F-15 может побороться с "Рэптором"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире