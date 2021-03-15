Войти
ТАСС

Китай произвел успешный запуск модифицированной ракеты "Чанчжэн-7А"

173
0
0
Запуск Long March 7A
Запуск Long March 7A.
Источник изображения: CASC

Нынешний запуск стал 362-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн"

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Китай в пятницу произвел успешный запуск модифицированной ракеты-носителя "Чанчжэн-7А" (CZ-7A, Long March-7A) с экспериментальным спутником экологического мониторинга. Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Запуск состоялся в ночь на пятницу в 01:51 по местному времени (20:51 четверга мск) с космодрома Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань. Экспериментальный спутник вышел на заданную орбиту. Нынешний запуск стал 362-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Первый запуск "Чанчжэн-7А" произвели в марте 2020 года, однако он его признали неудачным. По словам заместителя главного конструктора ракеты-носителя Ма Чжунхуэя, "успешный запуск CZ-7A символизирует модернизацию китайских ракет-носителей". Он также отметил, что "модифицированная версия ракеты использует экологически чистое топливо из жидкого кислорода и керосина".

"Чанчжэн-7А" достигает в длину 60,1 м, что на 7 метров больше "Чанчжэн-7" (CZ-7, Long March-7). В отличие от двухступенчатой CZ-7, CZ-7A имеет три ступени. Стартовая масса модифицированной версии составляет 573 тонны, при этом ее грузоподъемность больше, чем у CZ-7: последняя способна выводить на геосинхронную переходную орбиту 5,5 тонны, а ее модифицированная версия - не менее 7 тонн.

Ожидается, что к 2025 году "Чанчжэн-7А" будет использоваться на полную нагрузку и выполнять по три-пять полетов ежегодно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
2020-й год
Чанчжэн
Похожие новости
20.07.2020
Про первую китайскую миссию по исследованию Марса
26.06.2019
Китай успешно вывел на орбиту спутник навигационной системы Beidou-3 IGSO-2
12.11.2018
Airshow China 2018. Что крупнейший авиасалон мира принес России
31.07.2018
Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou
11.07.2018
Китай успешно вывел на орбиту 32-й навигационный спутник Beidou
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире