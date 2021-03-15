Российское предприятие презентовало делегации из Белоруссии "Панцирь-С1"

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - "Конструкторское бюро приборостроения" (КБП) презентовало делегации из Белоруссии ЗРПК "Панцирь-С1" и ряд других систем, сообщила пресс-служба предприятия.

"Специалисты АО "КБП" провели для гостей презентацию ряда комплексов, в том числе ЗРПК "Панцирь-С1", боевого отделения "Бережок" и боевой машины "Бахча", - говорится в сообщении на сайте КБП.

В нем отмечается, на завод приехали специалисты предприятия "Белспецвнештехника", которое специализируется на экспорте высокотехнологичных изделий и наукоемких технологий военного назначения.

"В ходе ознакомительной экскурсии по новому центру подготовки специалистов гости проявили большой интерес и высоко оценили техническое оснащение, степень организации и реализуемых программ, уровень преподавательского состава. Для них важен подобный опыт, поскольку в "Белспецвнештехнике" также проводят учебную и методическую работу со специалистами заказчиков", - сообщило предприятие.

Согласно пресс-релизу, по итогам визита было принято решение о продолжении сотрудничества и консультаций между специалистами предприятий.

В январе Минобороны Белоруссии сообщило о подготовке контракта с Россией на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" и комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С".

"Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитных ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С", - заявлял командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), способная на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров..

С-400 стоит на вооружении ВКС РФ. Система предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Россия поставила С-400 по контракту в Китай и Турцию. В 2021 году должна начаться поставка по контракту С-400 в Индию.