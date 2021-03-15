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Интерфакс-АВН

ФСВТС подтверждает готовность России к переговорам с Турцией о поставке истребителей

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Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник изображения: © Wikimedia/Alex Beltyukov

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Россия проинформировала Турцию о характеристиках истребителей Су-35 и Су-57, готова к переговорам о поставке, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в пятницу.

"Если будет заявка от Турции на эти самолеты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу", - сказала пресс-секретарь ФСВТС России Валерия Решетникова.

"Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована о их технических спецификациях", - сказала она.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства истребителя пятого поколения F-35A после того, как Турция приобрела у России системы ПВО С-400 (концерн "Алмаз-Антей").

Ранее в ФСВТС заявили, что на выставках "МАКС-2019" и "ТЕХНОФЕСТ-2019" турецкие специалисты ознакомились с самолетом Су-35.

Су-35 и Су-57 показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на подмосковном авиасалоне "МАКС-2019". Турция заявила об интересе к этим самолетам.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России. Контракт на поставку 11 Су-35 был подписан с Индонезией, однако его реализация не началась.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК, "Ростех") и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

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