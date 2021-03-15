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ТАСС

В ФСВТС заявили, что Россия готова к переговорам с Турцией по Су-35 и Су-57

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Многоцелевой истребитель Су-57
Многоцелевой истребитель Су-57.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Пресс-секретарь службы Валерия Решетникова также напомнила, что Россия ранее отмечала готовность принять участие в программе создания новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия готова к проведению переговоров с Турцией по вопросу возможной поставки истребителей Су-35 и Су-57 в случае соответствующей заявки. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

"Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована об их технических спецификациях. Если будет заявка от Турции на эти самолеты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу", - проинформировала Решетникова.

По ее словам, Россия ранее отмечала готовность принять участие в программе создания новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X. "Турецкая сторона уже достаточно давно намеревается реализовать проект создания собственного истребителя 5-го поколения TF-X. Россия ранее указывала, что готова рассмотреть возможность сотрудничества в рамках этой программы. Однако мы пока не получили от Анкары соответствующее обращение", - добавила Решетникова.

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Турция
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ПАК ФА
Су-35
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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