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РИА Новости

Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе

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Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Многофункциональные истребители МиГ-35С поступили в Воздушно-космические силы России, следует из инфографики, опубликованной в СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков назвал основные преимущества истребителя.

Новые многофункциональные истребители МиГ-35С (серийный) поступили в Воздушно-космические силы РФ. Об этом сообщается в инфографике, опубликованной в газете ВС России "Красная звезда".

"Поставлены по гособоронзаказу в войска самолеты МиГ-35С", – отмечается в материале.

Как уточняет газета, истребители переданы министерству обороны досрочно.

МиГ-35С – новейший авиационный комплекс, истребитель поколения 4++, характеристики которого максимально приближены к пятому поколению.

В эфире радио Sputnik военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков перечислил его основные преимущества.

"Это глубокая модернизация самолета МиГ-29, двух его модификаций. За счет модернизированных двигателей были улучшены не только летные характеристики самолета. МиГ-35, например, берет боевую нагрузку на две тонны больше, чем МиГ-29, увеличилась его управляемость – самолет очень маневренный получился, повысились его скоростные характеристики: максимальная скорость составляет порядка 2,4 чисел Маха, при этом увеличился боевой радиус до тысячи километров. С подвесным топливным баком дальность полета возрастает до трех тысяч километров. Самолет может летать с перегрузкой 9g. С такой характеристикой летают только наши пилоты – американские самолеты себе такой перегрузки позволить не могут. За счет доработок бортового радиоэлектронного оборудования снизился его вес, соответственно, увеличилась не только боевая нагрузка, но и количество точек подвески, их теперь девять", – рассказал Алексей Леонков.

Эксперт особо отметил новую РЛС с активной фазированной антенной решеткой, установленную на МиГ-35С.

"Она позволяет обнаруживать различные воздушные цели на большом расстоянии. Например, истребители – на расстоянии порядка двухсот километров. Наш самолет увидит цель раньше вероятных противников, идентифицирует ее и применит по ней оружие. При этом РЛС позволяет работать и по наземным целям. Самолет, благодаря универсальности своего вооружения, комплексам класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", превращается в универсальную боевую единицу, которая может выполнять задачи в воздухе, осуществлять поддержку наземных войск или корабельную ударную группировку. Кроме того, у самолета очень хорошее соотношение цена – качество. Можно говорить о том, что МиГ-35 – это истребитель для завоевания превосходства в воздухе", – заключил Алексей Леонков.
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МиГ-29
МиГ-35
Компании
Минoбороны РФ
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2 комментария
№1
15.03.2021 05:18
Так что там с Фазотроном и Жуками?
Мелькала информация, что в рамках КРЭТ проблему решают.
Собственно серия МИГ -35 дожидалась именно серийной АФАР.
0
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№2
15.03.2021 06:57
Цитата
Кроме того, у самолета очень хорошее соотношение цена – качество. Можно говорить о том, что МиГ-35 – это истребитель для завоевания превосходства в воздухе", – заключил Алексей Леонков.

Вся проблема МиГ-29/35 в том, что как "истребитель для завоевания превосходства в воздухе" он - по соотношению "цена-качество" (и в производстве, и в эксплуатации) - УСТУПАЕТ конкурентам из семейства Су-27.
МиГ-35 - судя по всему - ОЧЕНЬ хороший самолет. Но он хуже, чем Су-30СМ/35. Причем с учетом цены. Неважно при этом, насколько МиГ-35 хорош сам по себе.

Он не нужен не потому, что он ПЛОХ. А потому, что он ХУЖЕ конкурента. Производить его и поставлять в армию - это давать ВКС оружие хуже, чем можно давать. Только для поддержки фирмы МиГ.
Судя пр всему, МиГ это понимает, и создавал машину для экспорта - замены стареющих физически и морально МиГ-29 у своих клиентов.
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