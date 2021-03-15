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ЦАМТО

В Саратове на базе предприятий "Росэлектроники" планируется создание технопарка

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Российская электроника
Российская электроника.
Источник изображения: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru

ЦАМТО, 12 марта. В Саратове на базе предприятий холдинга "Росэлектроника" (входит в Госкорпорацию Ростех) планируется создание технопарка под названием "Полигон".

Особенности проекта обсудили в ходе рабочего совещания в Правительстве области представители Минпромторга России, руководители промышленных предприятий и вузов.

В совещании приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак, заместитель председателя правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов, генеральный директор холдинга "Росэлектроника" Сергей Сахненко, а также руководители промышленных, научных и образовательных организаций региона.

Технопарк расположится на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Алмаз", созданной Постановлением Правительства РФ №763 от 27 мая 2020 года. В состав ОЭЗ вошли предприятия "Росэлектроники" – НПП "Алмаз", НПП "Контакт" и ЦНИИИА.

Резидентам будет предложен ряд льгот – в налогах на прибыль, имущество, землю и транспорт, а также предусмотрено снижение таможенных платежей. Кроме того, на базе технопарка планируется создать единую цифровую региональную промышленную платформу.

"Необходимые инвестиции в проект составляют порядка 600 млн. руб. В технопарке возможно развивать не только приборостроительное направление, но также энергетическое, медицинское и химическое", – отметил заместитель председателя Правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики Андрей Архипов.

"Создание технопарка на базе наших саратовских предприятий – одно из важнейших направлений сотрудничества с правительством региона. Промышленная инфраструктура технопарка должна стать эффективной площадкой для запуска стартапов в части коммерциализации научных разработок и увеличения доли гражданской продукции. А налоговые и таможенные льготы позволят сократить себестоимость выпуска продуктов, а также станут дополнительным источником средств для технического перевооружения и модернизации производственных мощностей", – сообщили в "Росэлектронике".

По итогам совещания руководители саратовских предприятий направят предложения, которые будут учтены при создании технопарка, а также определят сроки реализации по каждому этапу.

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