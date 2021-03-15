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ЦАМТО

ВМС Аргентины планируют приобрести вертолеты "Си Кинг"

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UH-3
Вертолет UH-3 Sea King.
Источник изображения: aviationspectator.com

ЦАМТО, 12 марта. Министр обороны Аргентины Агустин Росси объявил, что представители военного ведомства проведут переговоры по вопросу приобретении двух вертолетов "Си Кинг" для ВМС страны.

В ходе пресс-конференции, организованной Ассоциацией журналистов Аргентины (Apera), министр подтвердил, что вертолеты планируется приобрести в США в рамках программы "Зарубежные военные продажи".

Как сообщает Infodefensa.com, на сегодняшний день в составе аргентинского флота имеется четыре вертолета "Си Кинг", в том числе два UH-3H в составе 2-й вертолетной эскадрильи ВМС, дислоцированной на борту ледокола "Альмиранте Иризар".

Базовая версия "Си Кинг" была разработана компанией Sikorsky Aircraft в конце 1950-х гг. после запроса ВМС США на поставку транспортного, поисково-спасательного и противолодочного вертолета.

Экипаж вертолета включает четырех человек (пилота, второго пилота и двух операторов противолодочной борьбы). Два турбовальных двигателя General Electric T58-GE-8B позволяют развивать максимальную скорость 267 км/ч, максимальная дальность полета – 1000 км, практический потолок – 4480 м, продолжительность полета – до 6,5 ч. Вертолет способен нести полезную нагрузку массой до 2700 кг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
США
Продукция
SH-3
Компании
General Electric
Sikorsky Aircraft
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