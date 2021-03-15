ВМС Аргентины планируют приобрести вертолеты "Си Кинг"

ЦАМТО, 12 марта. Министр обороны Аргентины Агустин Росси объявил, что представители военного ведомства проведут переговоры по вопросу приобретении двух вертолетов "Си Кинг" для ВМС страны.

В ходе пресс-конференции, организованной Ассоциацией журналистов Аргентины (Apera), министр подтвердил, что вертолеты планируется приобрести в США в рамках программы "Зарубежные военные продажи".

Как сообщает Infodefensa.com, на сегодняшний день в составе аргентинского флота имеется четыре вертолета "Си Кинг", в том числе два UH-3H в составе 2-й вертолетной эскадрильи ВМС, дислоцированной на борту ледокола "Альмиранте Иризар".

Базовая версия "Си Кинг" была разработана компанией Sikorsky Aircraft в конце 1950-х гг. после запроса ВМС США на поставку транспортного, поисково-спасательного и противолодочного вертолета.

Экипаж вертолета включает четырех человек (пилота, второго пилота и двух операторов противолодочной борьбы). Два турбовальных двигателя General Electric T58-GE-8B позволяют развивать максимальную скорость 267 км/ч, максимальная дальность полета – 1000 км, практический потолок – 4480 м, продолжительность полета – до 6,5 ч. Вертолет способен нести полезную нагрузку массой до 2700 кг.