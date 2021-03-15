В ВКС поступила партия новых истребителей МиГ-35С

ЦАМТО, 12 марта. В Воздушно-космические силы поступили новые многофункциональные истребители МиГ-35С, что следует из инфографики, опубликованной в газете "Красная звезда".

"Поставлены по гособоронзаказу в войска самолеты МиГ-35С", – говорится в сообщении.

Истребители передали Минобороны досрочно, отмечает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, в августе 2019 года заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов сообщил, что государственные испытания МиГ-35 должны завершиться в конце 2021 года.

МиГ-35С – новейший авиационный комплекс, созданный с применением технологий истребителей пятого поколения. Он предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любой погоде, а также для поражения различных наземных и надводных целей.

Среди преимуществ МиГ-35 разработчики называют сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целуказания, новые двигатели с увеличенной тягой, возможности выполнения роли танкера. Новый самолет способен применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.

Экипаж истребителя – один или два человека, максимальный взлетный вес – 24,5 т, максимальная скорость – 2100 км/ч, потолок высоты – 16 км, передает "РИА Новости".