Кабмин разрешил использовать военную инфраструктуру для запуска иностранных спутников

Запуск ракеты "Союз-2" с иностранными спутниками запланирован на 20 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство разрешило использовать космические системы и комплексы военного назначения для запуска ракеты-носителя "Союз-2" с иностранными спутниками с космодрома Байконур. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2" (этап 1а) с разгонным блоком "Фрегат" космического аппарата дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея) и попутной полезной нагрузки", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Запуск ракеты запланирован на 20 марта. Вместе с корейским спутником на орбиту будут выведены 37 аппаратов из 18 стран. В частности будет запущен японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина и другие.

Также 20 марта на орбиту с космодрома Байконур отправятся первый спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ - ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орби-крафт-зоркий" компании "Спутникс".