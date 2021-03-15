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Военно-промышленный курьер

В Саудовской Аравии пригрозили Вашингтону российским оружием

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Источник изображения: vpk-news.ru

Принц Саудовской Аравии Абдул Рахман бин Мусайид аль-Сауд, который в настоящее время не занимает какой-либо государственной должности в королевстве, заявил, что у Эр-Рияда есть «много альтернатив» США в сделках по продаже оружия.

Своими мыслями представитель правящей в арабской монархии династии поделился в интервью саудовскому государственному телевидению, пишет аналитический портал Middle East Monitor (MEMO, штаб-квартира в Лондоне).

Как отметил принц, США - сильная страна и военная сверхдержава, но есть ряд альтернативных источников для большей части того, что нужно Саудовской Аравии в плане приобретения оборонной продукции. Он привёл примеры из недавней истории, когда королевство закупало вооружения и военную технику у Великобритании и Франции из-за установленных Вашингтоном ограничений на продажу оружия Эр-Рияду.

США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ) в феврале из-за их роли в войне в Йемене, напоминает MEMO.

Эр-Рияд может заинтересоваться российским оружием в связи с тем, что новая администрация Белого дома ранее приняла решение «заморозить» выполнение оборонных контрактов с двумя монархиями Персидского залива - Саудовской Аравией и ОАЭ.

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ОАЭ
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Саудовская Аравия
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Франция
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