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Российская газета

Выставка "Интерполитех" сменила название на "Страж"

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Источник изображения: Александр Корольков/ РГ

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов сообщил, что с этого года международная выставка средств обеспечения безопасности "Интерполитех" сменила название на "Страж". Новость прозвучала на коллегии Федеральной службы исполнения наказаний России.

"В ноябре текущего года Росгвардии впервые предстоит организовать и провести международную выставку средств обеспечения безопасности государства "Страж-2021", которая более 20 лет проводилась под брендом "Интерполитех", - сказал он на итоговой коллегии ФСИН.

Золотов также пригласил к участию в работе форуме директора ФСИН Александра Калашникова и специалистов ведомства.

Как напоминает РИА Новости, международная выставка "Интерполитех" является крупнейшей в России выставкой средств обеспечения безопасности государства. Она имеет федеральный статус и проводится с целью предоставления производителям, поставщикам и потребителям современных специальных технических средств и вооружений эффективного инструмента решения целого комплекса рекламно-маркетинговых задач, мониторинга рынка и заключения торговых сделок. Результаты этой работы напрямую связаны с формированием заказов (в первую очередь - государственного) и реализацией ряда ФЦП.


Владислав Куликов

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