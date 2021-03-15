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Российская газета

Уничтожение комплекса ПВО "Квадрат" в Йемене показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Самолеты королевских ВВС Саудовской Аравии в ходе ударов по объектам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) уничтожили самоходную пусковую установку комплекса 2К12Е "Квадрат".

Поражение высокоточным боеприпасом боевой машины было продемонстрировано в обнародованном видеоотчете.

Закутанный в брезент объект атаки находился возле забора в городском дворе, когда в него попала авиационная бомба.

"Квадрат" является экспортной версией известной советской системы "Куб" (западное обозначение SA-6 Gainful). Эти старые ЗРК, созданные в 60-70 гг., давно сняты с вооружения Российской армии, но их продолжают использовать в вооруженных силах почти двух десятков государств, в том числе и тех, что вступили в НАТО.

Остаются они и в составе немногочисленных сил противовоздушной обороны хуситов. Например, известно, что с их помощью в 2019 году были сбиты два американских ударных беспилотника БПЛА MQ-9 Reaper.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, эксплуатацией Квадратов "занимаются бывшие военнослужащие йеменской армии, перешедшие на сторону движения "Ансар Аллах".

Между хуситами и Саудовской Аравией в последние недели происходит интенсивный обмен ракетными и авиационными ударами.

Ситуация обострилась после того, как силы просаудовского президента Хади потерпели очередное поражение в йеменской провинции Мариб. ВВС Королевства вынуждены были усилить авиационную поддержку подопечным формированиям.

На что им ответили атаками баллистических ракет и дронов-камикадзе уже непосредственно по Саудовской Аравии.

После чего под бомбардировки попала столице Йемена - Сана. Как считает Лямин, в атаках на город использовались управляемые бомбы и ракеты с пилотируемых самолетов, таких как F-15, Eurofighter Typhoon и Panavia Tornado.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

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Страны
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
EF-2000
F-15
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Panavia Tornado
КУБ
Проекты
NATO
БПЛА
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