Американские подлодки получат «летающие перископы»

Американские подводники вскоре получат воздушного помощника. Сегодня, 12 марта, портал thedrive.com сообщил о том, что ВМС США закупают крупную партию беспилотников Blackwing для своих субмарин.

Командование морских систем ВМС США анонсировало контракт на 120 БПЛА Blackwing 10C производства компании AeroVironment. Поставки должны начаться уже в августе и продлятся до 2023 года.

Проморолик беспилотника Blackwing

Беспилотник Blackwing 10C разработан в рамках проекта Tactical Temporary Installations (TEMPALT) более масштабной программы SLUAS. Известно, что первые пуски беспилотников с американских субмарин были осуществлены ещё в 2013 году. Для пуска используется 3-дюймовая пусковая установка сигнальной системы (SSE), установленной на субмаринах.

ВМС США объявили тендер на поставку беспилотников для субмарин в 2018 году. При этом в анонсе контракта указывается, что компания AeroVironment оказалась единственной американской компанией, способной предоставить требуемое оборудование в указанные сроки.

Известно, что Blackwing построен на базе барражирующего боеприпаса Switchblade. При этом в ВМС США заявляют только разведывательную и ретрансляционную функции для этого аппарата.