Войти
WarSpot

Американские подлодки получат «летающие перископы»

355
1
0
Источник изображения: warspot.ru

Американские подводники вскоре получат воздушного помощника. Сегодня, 12 марта, портал thedrive.com сообщил о том, что ВМС США закупают крупную партию беспилотников Blackwing для своих субмарин.

Командование морских систем ВМС США анонсировало контракт на 120 БПЛА Blackwing 10C производства компании AeroVironment. Поставки должны начаться уже в августе и продлятся до 2023 года.

Проморолик беспилотника Blackwing

Беспилотник Blackwing 10C разработан в рамках проекта Tactical Temporary Installations (TEMPALT) более масштабной программы SLUAS. Известно, что первые пуски беспилотников с американских субмарин были осуществлены ещё в 2013 году. Для пуска используется 3-дюймовая пусковая установка сигнальной системы (SSE), установленной на субмаринах.

ВМС США объявили тендер на поставку беспилотников для субмарин в 2018 году. При этом в анонсе контракта указывается, что компания AeroVironment оказалась единственной американской компанией, способной предоставить требуемое оборудование в указанные сроки.

Известно, что Blackwing построен на базе барражирующего боеприпаса Switchblade. При этом в ВМС США заявляют только разведывательную и ретрансляционную функции для этого аппарата.

Барражирующий боеприпас Switchblade

Источник изображения: flightglobal.com

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Blackwing
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.03.2021
ВМС США закупают малые беспилотные летательные аппараты Blackwing 10C для запуска с подводных лодок
09.12.2020
Американские подлодки начнут обнаруживать цели с помощью беспилотников
26.03.2018
Пентагон заказал разработку БПЛА для субмарин
12.10.2017
Субмарины США будут запускать дроны из торпедных аппаратов
03.10.2016
Подводный робот впервые запустил беспилотник
1 комментарий
№1
15.03.2021 06:32
Наши тоже могли бы использовать для подлодок модификацию дрона "Птеродактиль", которым планируется оснащать Арматы.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире