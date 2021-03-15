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ТАСС

Рогозин надеется на прорыв в сфере обеспечения обороны РФ космическими силами в 2021 году

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Глава Роскосмоса также призвал не приуменьшать значение работы в дальнем космосе

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду на достижение принципиально прорывных результатов в области обеспечения обороны и безопасности страны при помощи космических средств.

"Бесспорный приоритет Роскосмоса - обеспечить космическими силами и средствами оборону и безопасность страны. Надеюсь, что уже в этом году мы порадуем наших соотечественников принципиально прорывными результатами и в этой важнейшей сфере нашей работы", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса также призвал не приуменьшать значение работы в дальнем космосе. "Начало ей положено успешным запуском в июле 2019 года космической обсерватории "Спектр-РГ", которая с расстояния в полтора миллиона км от Земли присылает нам уникальную картину звездного неба", - отметил он.

Также Рогозин напомнил, что в 2021 году будет запущена межпланетная автоматическая станция "Луна-25", а в 2024-2025 годах - "Луна-26" и "Луна-27". После чего Роскосмос перейдет к подготовке пилотируемых миссий.

"Конечно, у нас по сравнению с Китаем и США финансирование программ исследования дальнего космоса намного скромнее. Но принципиально важные задачи в этой области, поставленные президентом России, будут решены. Воюем не числом, а умением и традициями", - пояснил Рогозин.

По словам гендиректора госкорпорации, к концу 2023 года будет готов к испытаниям новый космический корабль "Орел". А в 2022 году к Марсу отправится совместная с европейцами миссия "ЭкзоМарс".

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