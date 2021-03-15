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Интерфакс-АВН

Российские военные корабли пополнят запасы в Омане

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Корвет "Стойкий"
Корвет "Стойкий".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Корвет "Стойкий" и танкер "Кола" Балтийского флота РФ совершили деловой заход в порт Салала (Оман), сообщил флот в пятницу.

"За время стоянки в порту российский боевой корабль и танкер пополнят запасы пресной воды и продовольствия. После завершения захода, который продлится до 14 марта, корабли Балтийского флота продолжат выполнение поставленных задач", - говорится в сообщении пресс-службы Балтийского флота.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Яков Гребельский" отправились из Балтийска в дальний поход 16 декабря 2020 года.

15 и 16 февраля корвет "Стойкий" и танкер "Кола" приняли участие в совместном российско-иранском военно-морском учении в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

20 февраля "Стойкий" заходил в Оман для пополнения запасов.

В конце февраля "Стойкий" и "Кола" приступили к антипиратской вахте в Аденском заливе.

Корвет "Стойкий" - третий серийный корабль проекта 20380. Корветы проекта 20380 имеют водоизмещение 2 тыс. тонн, длину - более 100 метров, максимальную скорость - до 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тыс. миль.

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Страны
Индия
Иран
Оман
Россия
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
БФ
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