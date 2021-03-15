Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ получило партию серийных истребителей МиГ-35

313
0
0
Миг-35
Миг-35.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Партия серийных истребителей МиГ-35 поступила на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России, говорится в материалах Минобороны РФ, опубликованных в ведомственной газете "Красная Звезда".

Согласно размещённой инфографике, по гособоронзаказу в войска были поставлены самолёты МиГ-35С (серийные).

В материалах не указано количество полученных истребителей.

Как сообщал "Интерфакс", в 2018 году Минобороны РФ заключило контракт на поставку шести лёгких истребителей МиГ-35 в одноместной и двухместной (учебно-боевой) версиях - МиГ-35С и МиГ-35УБ.

По данным источника агентства, ранее ВКС РФ уже получили первые два самолёта по этому контракту. Кроме того, проходят испытания ещё два истребителя, изготовленных в рамках опытно-конструкторских работ.

МиГ-35 считается самым совершенным самолётом в семействе истребителей "МиГ". Он способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль". Самолёт может выявлять и сопровождать от 10 до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км, при этом осуществляя захват до шести воздушных и четырёх наземных целей одновременно.

В состав средств поражения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, в том числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО (противовоздушной обороны). В январе 2017 года глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что МиГ-35 сможет нести и лазерное оружие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
15.03.2021
Серийные истребители МиГ-35С поставили в войска
01.02.2021
ОАК готовит мощности для увеличения темпов серийного производства Су-57
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире