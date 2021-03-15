Минобороны РФ получило партию серийных истребителей МиГ-35

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Партия серийных истребителей МиГ-35 поступила на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России, говорится в материалах Минобороны РФ, опубликованных в ведомственной газете "Красная Звезда".

Согласно размещённой инфографике, по гособоронзаказу в войска были поставлены самолёты МиГ-35С (серийные).

В материалах не указано количество полученных истребителей.

Как сообщал "Интерфакс", в 2018 году Минобороны РФ заключило контракт на поставку шести лёгких истребителей МиГ-35 в одноместной и двухместной (учебно-боевой) версиях - МиГ-35С и МиГ-35УБ.

По данным источника агентства, ранее ВКС РФ уже получили первые два самолёта по этому контракту. Кроме того, проходят испытания ещё два истребителя, изготовленных в рамках опытно-конструкторских работ.

МиГ-35 считается самым совершенным самолётом в семействе истребителей "МиГ". Он способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль". Самолёт может выявлять и сопровождать от 10 до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км, при этом осуществляя захват до шести воздушных и четырёх наземных целей одновременно.

В состав средств поражения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, в том числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО (противовоздушной обороны). В январе 2017 года глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что МиГ-35 сможет нести и лазерное оружие.