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ТАСС

Серийные истребители МиГ-35С поставили в войска

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Истребитель МиГ-35
Истребитель МиГ-35.
Источник изображения: rostec.ru

Как уточняет газета "Красная звезда", самолеты были поставлены досрочно

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Многоцелевые истребители МиГ-35С поставлены в войска в рамках гособоронзаказа. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу в газете "Красная звезда".

"Самолеты МиГ-35С поставлены в войска", - сообщается в инфографике.

Как уточняет газета, самолеты были поставлены досрочно.

Контракт на поставку шести МиГ-35 до 2023 года был подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем 22 августа 2018 года на форуме "Армия-2018" в подмосковной Кубинке.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-35
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Криворучко Алексей
Слюсарь Юрий
Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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