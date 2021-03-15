В ФСВТС заявили, что "Панцирь" доказал эффективность в борьбе с дронами

Глава службы Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия получила множество заявок на поставки ЗРПК "Панцирь" и ЗРС С-400

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" доказал эффективность, в том числе в борьбе с беспилотниками. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"У нас есть и хиты продаж. Это, прежде всего, - С-400 знаменитый и наши "Панцири", которые доказали свою эффективность в работе", - отметил Шугаев.

Глава ФСВТС также подчеркнул, что в борьбе с дронами "Панцирь" является самым лучшим средством. "Причем это оценка не только наша, есть в официальном докладе НАТО такая оценка", - добавил он.

По словам Шугаева, российская техника, особенно "Панцири", показала себя очень эффективно в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Заявки на поставки

Шугаев заявил, что Россия получила множество заявок на поставки ЗРПК "Панцирь" и ЗРС С-400.

"Получено большое число заявок на "Панцирь" и С-400. Это 4-5 заявок на С-400 и 10 - на "Панцирь", - уточнил он.

По его словам, при этом приоритетом для промышленности остается выполнение государственного оборонного заказа.

Говоря о возможности закупки С-400 Саудовской Аравией Шугаев сказал, что страна может потенциально закупить эти системы. "Если такое предложение будет, мы его рассмотрим", - отметил он.