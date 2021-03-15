Войти
ТАСС

В ФСВТС заявили, что "Панцирь" доказал эффективность в борьбе с дронами

270
0
0
Комплекс ПВО «Панцирь»
Комплекс ПВО «Панцирь».
Источник изображения: tass.ru

Глава службы Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия получила множество заявок на поставки ЗРПК "Панцирь" и ЗРС С-400

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" доказал эффективность, в том числе в борьбе с беспилотниками. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"У нас есть и хиты продаж. Это, прежде всего, - С-400 знаменитый и наши "Панцири", которые доказали свою эффективность в работе", - отметил Шугаев.

Глава ФСВТС также подчеркнул, что в борьбе с дронами "Панцирь" является самым лучшим средством. "Причем это оценка не только наша, есть в официальном докладе НАТО такая оценка", - добавил он.

По словам Шугаева, российская техника, особенно "Панцири", показала себя очень эффективно в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Заявки на поставки

Шугаев заявил, что Россия получила множество заявок на поставки ЗРПК "Панцирь" и ЗРС С-400.

"Получено большое число заявок на "Панцирь" и С-400. Это 4-5 заявок на С-400 и 10 - на "Панцирь", - уточнил он.

По его словам, при этом приоритетом для промышленности остается выполнение государственного оборонного заказа.

Говоря о возможности закупки С-400 Саудовской Аравией Шугаев сказал, что страна может потенциально закупить эти системы. "Если такое предложение будет, мы его рассмотрим", - отметил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
NATO
БПЛА
Гособоронзаказ
Похожие новости
26.12.2019
Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны России
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
27.11.2019
ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35
27.04.2018
Глава ФСВТС: Россия не уступит конкурентам рынок систем ПВО, покупкой С-400 интересуются порядка 10 стран
25.02.2010
Предел допустимой оборонки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире