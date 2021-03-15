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Российская газета

Секретный трофей: TOW захватили через 4 месяца после отправки во Вьетнам

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Источник изображения: rg.ru

Начавшие поступать в американскую армию в начале 70-х годов противотанковые ракетные комплексы BGM-71 TOW считались очень эффективным и в то же время секретным оружием.

Однако крайне сложная обстановка, сложившаяся в Южном Вьетнаме, вынудила командование вооруженных сил США отправить такие ПТРК в эту горячую точку.

Первые образцы прибыли туда в начале мая 1972 года, а уже в конце месяца был уничтожен первый танк.

Интересно, что тогда же противостоящие оккупантам силы начали применять против бронетехники противника управляемое вооружение. Речь идет о знаменитых ПТУР "Малютка".

В августе, в ходе боев в долине Кюй Сон, один из пехотных полков Южного Вьетнама отступил со своей базы и бросил множество различного имущества, среди которого оказались новые пусковые установки TOW и противотанковые ракеты к ним.

На обнародованной фотографии видно, как бойцы вьетнамской народной армии осматривают только что захваченное оружие, изготовленное заокеанским военно-промышленным комплексом.

Данных о том, что эти трофеи были использованы уже против вражеских М41, М48 и М113, нет. Причина - в отсутствии подготовленных операторов. Хотя, по всей видимости, хватало и простых, но в то же время более компактных и, соответственно, легко транспортируемых, комплексов советского производства.

В настоящее время полученные в ходе войны сохранившиеся экземпляры TOW являются экспонатами вьетнамских музеев.

Также на вооружении армии Вьетнама продолжают находиться различные образцы американской техники.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Продукция
9M14 Малютка
Arleigh Burke
BGM-71 ТOW
M113 БТР
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