«Гром» и десять «Молний»

Российский перспективный беспилотник «Гром» обзаведётся ведомыми дронами. Вчера, 11 марта, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что ударный беспилотный летательный аппарат «Гром» сможет управлять роем из десяти ударных дронов «Молния».

«Беспилотный летательный аппарат «Гром», разработанный компанией «Кронштадт», помимо собственных ударных возможностей, будет наделён способностью руководства роем из 10 ударных беспилотников «Молния», запускаемых с другого авиационного носителя», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в ОПК.

Макет БПЛА «Гром» на форуме «Армия-2020»

В компании «Кронштадт» указывают на широкие ударные возможности беспилотника «Гром». В частности, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» готовит для него ракеты класса «воздух-поверхность», новую авиационную управляемую ракету «изделие 85», а также управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500. Беспилотник имеет по две точки подвески вооружений под крылом и внутри фюзеляжа. По официальным данным, при взлётной массе в 7 т «Гром» сможет доставлять полезную нагрузку массой 1,3 т на дальность 800 км. При этом о дронах «Молния» почти ничего не известно. В ТАСС указывают, что ранее эта разработка носила название «Пиранья».