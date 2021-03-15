Войти
РИА Новости

Британия и страны Балтии начали совместные морские учения

205
0
0
Гидрографический корабль ВМС Великобритании ЕCHO ("Эхо") в порту Одессы
Гидрографический корабль ВМС Великобритании ЕCHO ("Эхо") в порту Одессы.
Источник изображения: © Фото : Военно-морские силы ВС Украины

МОСКВА, 12 марта/ Радио Sputnik. Военно-морские силы Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы начали совместные военные учения в Балтийском море, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного штаба Сил обороны Эстонии.

Учения проходят в рамках сотрудничества Объединенных международных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF). В состав экспедиционных сил входят фрегаты Lancaster и Westminster, а также корабль снабжения Tiderace Королевского флота Великобритании, патрульный корабль Jelgava ВМС Латвии, минный тральщик Selis и корабль поддержки Jotvingis ВМС Литвы, военный корабль Wambola ВМС Эстонии.

Подчеркивается, что операция является "инструментом сдерживания".

Страны должны отработать защиту морских коммуникаций от ударов с воздуха, моря и из-под воды, а также сопровождение и защиту транспортных судов и стрельбы.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия и Белоруссия проведут крупные совместные учения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Латвия
Литва
Россия
Эстония
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.08.2020
Svenska Dagbladet (Швеция): солдаты России и США могут оказаться лицом к лицу
10.07.2020
"Замыслили недоброе": зачем НАТО наращивает войска у российских границ
03.02.2020
Европа под «военным каблуком» Америки
10.01.2020
На посту у восточных рубежей НАТО: «защищают нас от России» (Forsvarets Forum, Норвегия)
13.12.2019
Европа на заклание
21.11.2011
Кому вершки, а кому корешки на ядерном поле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире