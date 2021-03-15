Британия и страны Балтии начали совместные морские учения

МОСКВА, 12 марта/ Радио Sputnik. Военно-морские силы Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы начали совместные военные учения в Балтийском море, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного штаба Сил обороны Эстонии.

Учения проходят в рамках сотрудничества Объединенных международных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF). В состав экспедиционных сил входят фрегаты Lancaster и Westminster, а также корабль снабжения Tiderace Королевского флота Великобритании, патрульный корабль Jelgava ВМС Латвии, минный тральщик Selis и корабль поддержки Jotvingis ВМС Литвы, военный корабль Wambola ВМС Эстонии.

Подчеркивается, что операция является "инструментом сдерживания".

Страны должны отработать защиту морских коммуникаций от ударов с воздуха, моря и из-под воды, а также сопровождение и защиту транспортных судов и стрельбы.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия и Белоруссия проведут крупные совместные учения.