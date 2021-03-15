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Оценочная стоимость строительства 15 боевых кораблей для ВМС Канады выросла до 62 млрд. долл. США

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Canadian Surface Combatant
Canadian Surface Combatant.
Источник изображения: www.canada.ca

ЦАМТО, 12 марта. Управление по бюджетным вопросам парламента Канады (PBO) подготовило новый доклад по оценочной стоимости постройки 15 многофункциональных боевых кораблей по проекту CSC (Canadian Surface Combatant).

Как сообщает Navaltoday.com со ссылкой на пресс-релиз PBO "The Cost of Canada's Surface Combatants: 2021 Update and Options Analysis", на старте проекта в 2008 году его стоимость оценивалась в 26 млрд. кан. долл., по состоянию на 2017 год выросла до 61,8 млрд. кан. долл., а на текущий момент составляет около 77,3 млрд. кан. долл. (около 62 млрд. долл. США).

Как отмечается в докладе, задержка еще на один год приведет к увеличению затрат до 79,7 млрд. кан. долл., а задержка на два года приведет к увеличению затрат до 82,1 млрд. кан. долл. из-за обновлений в технических характеристиках корабля и графиках производства. В отчете PBO 2019 года общая стоимость программы CSC составляла 69,8 млрд. кан. долл. (53,0 млрд. долл. США) в течение 26 лет и включала 5,3 млрд. кан. долл. (4,02 млрд. долл. США) на подготовку к производству, 53,2 млрд. кан. долл. (40,4 млрд. долл. США) на производственные затраты и 11,4 млрд. кан. долл. (8,66 млрд. долл. США) на сопутствующие расходы.

Напомним, что компания Irving Shipbuilding и Министерство общественных служб и закупок Канады 15 октября 2018 года объявили о выборе фрегата "Тип-26" группы BAE-Lockheed Martin победителем тендера, предусматривающего постройку 15 многофункциональных боевых кораблей по проекту CSC.

ВМС Канады 8 февраля 2019 года объявили о подписании с Irving Shipbuilding начального контракта стоимостью 185 млн. кан. долл. (139,5 млн. долл. США) в рамках этапа проектировочных работ. Компания Lockheed Martin Canada, которая является партнером BAE Systems, CAE, L3 Technologies, MDA и Ultra Electronics Maritime Systems, в свою очередь, также заключила контракт с Irving Shipbuilding.

Ожидается, что этап проектирования, стоимость которого будет увеличиваться по мере развития проектировочных и инженерных работ, займет 3-4 года. В отдельном заявлении Министерства национальной обороны Канады сообщается, что строительство начнется в 2023/24 ф.г.

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Страны
Канада
США
Компании
BAE Systems
CAE
Lockheed-Martin
Проекты
Type 26
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