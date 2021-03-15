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ЦАМТО

AeroVironment поставит БЛА "Пума-3AE" европейскому государству

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Стенд компании AeroVironment
Американская компания AeroVironment, специализирующаяся на создании легких малоразмерных БЛА, представила на выставке линейку соответствующих систем, включая более тяжелый Puma AE, наиболее широко используемый средний Raven и легкий Wasp AE.
Источник изображения: Денис Федутинов

ЦАМТО, 12 марта. Компания AeroVironment 11 марта объявила о заключении 22 декабря 2020 года с Минобороны США контракта на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) тактических БЛА "Пума-3AE" неназванному союзному европейскому государству.

Стоимость соглашения составила 5,92 млн. долл. Поставка должна быть выполнена к апрелю 2021 года. Контракт также предусматривает оказание услуг обучения и поддержки.

Как заявил вице-президент по развитию бизнеса и продажам AeroVironment Рик Педиго, "Пума-3AE" обеспечит союзникам возможность ведения разведки на тактическом уровне, повысит ситуационную осведомленность и позволит минимизировать угрозы на суше и на море.

БЛА "Пума-3AE" может применяться на суше и на море, переносится одним военнослужащим, запускается "с руки". Размах крыла БЛА – 9,2 фута (2,8 м), максимальный взлетный вес – 15 фунтов (6,8 кг). БЛА оснащается ЭО/ИК блоком наблюдения "Мантис i45" (Mantis i45). Продолжительность полета БЛА – около 2,5 ч с обеспечением непрерывного наблюдения и выдачи изображения с высоким разрешением в любое время суток. БЛА обеспечивает выполнение задач на расстоянии до 20 км в зоне прямой видимости со стандартной антенной и до 60 км с антенной сопровождения большой дальности LRTA (long-range tracking antenna). Аппарат водонепроницаем и может выполнять посадку на воду.

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Страны
США
Проекты
2020-й год
БПЛА
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