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ТАСС

На МКС с 2022 года начнется эксперимент по исследованию рентгеновского фона Вселенной

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МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

Прибор для этого эксперимента Институт космических исследований РАН планирует создать к октябрю 2021 года

ТАСС, 12 марта. Эксперимент "Монитор всего неба" (МВН) для исследования рентгеновского фона Вселенной начнется на Международной космической станции в 2022 году. Об этом пишет пресс-служба Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Ученые ИКИ РАН планируют продолжить исследовать рентгеновский фон Вселенной с помощью прибора "Монитор всего неба" (МВН) на Международной космической станции (МКС), который разрабатывается в отделе астрофизики высоких энергий ИКИ РАН", - говорится в сообщении.

С помощью МВН ученые планируют исследовать рентгеновский фон в высокоэнергичном диапазоне 6-70 кэВ. "Поставка летного образца МВН в РКК [Ракетно-космическую корпорацию] "Энергия" планируется в октябре 2021 года. Начало космического эксперимента на МКС запланировано на 2022 году", - добавили в институте.

Ранее ученые исследовали космический рентгеновский фон по методике пространственной модуляции рентгеновского фона на детекторах орбитального телескопа NuSTAR (NASA). Как отметил старший научный сотрудник ИКИ РАН Роман Кривонос, удалось добиться рекордной точности измерения космического рентгеновского фона - меньше одного процента при незначительном вкладе систематического шума.

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