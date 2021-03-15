Палубные лётчики впервые заступили на опытное боевое дежурство на архипелаге Новая Земля

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Смена лётного состава и истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиаполка состоялась на аэродроме Северного флота (СФ) "Рогачёво" на острове Южный архипелага Новая Земля.

"Впервые их заменили палубные лётчики корабельных истребителей МиГ-29К 100-го корабельного авиационного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота", - сказано в сообщении СФ, распространённом в пятницу.

По оценке военных, "несение опытного боевого дежурства лётчиками армии ВВС и ПВО Северного флота на архипелаге Новая Земля существенно расширяет область применения истребительной авиации Северного флота в Арктике и значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути".