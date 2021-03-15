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Известия.ru

МИД РФ предостерег США от размещения ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Возможное размещение американских ракет наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе может повлечь новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями, заявила 12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В этой связи хотелось бы еще раз подчеркнуть, что размещение в различных регионах мира, в том числе в АТР, американских наземных ракет средней и меньшей дальности в каком бы то ни было оснащении имело бы крайне дестабилизирующий эффект с точки зрения международной и региональной безопасности. Это спровоцировало бы новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями», — сказала представитель российского МИДа.

При этом она подчеркнула, что подобное развитие событий не укрепит безопасность США и их союзников, а появление дополнительных ракетных угроз для РФ повлечет за собой реакцию с российской стороны.

Она призвала заинтересованные стороны к совместному поиску путей политико-дипломатического урегулирования ситуации. «Мы также по-прежнему открыты к равноправной и конструктивной работе по восстановлению доверия, укреплению международной безопасности и стратегической стабильности в мире после договора о РСМД», — указала Захарова.

Ранее, в октябре прошлого года, президент России Владимир Путин пообещал, что Москва предпримет ответные шаги на размещение ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что ответные меры будут приниматься в зависимости от того, какие будут создаваться угрозы.

Российский лидер добавил, что у мира не будет будущего без ограничивающих гонку вооружений документов, аналогичных Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений.


Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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