Украинская оборонка берет курс на национализацию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ПАО «Мотор Сич» будет в ближайшее время возвращено «законным способом» в собственность украинского государства.

«Речь идет о предприятии «Мотор Сич» в Запорожье. На сегодняшний день принято соответствующее решение. Согласно этому решению, предприятие «Мотор Сич» будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», — сказал Данилов на брифинге.

При этом он пообещал, что «те люди, которые вкладывали в это предприятие, будут иметь компенсацию». По его словам, другие предприятия также может постичь судьба «Мотор Сичи».

Он подчеркнул, что вопрос относительно каждого предприятия Украины оборонно-промышленного комплекса, которые «странным образом оказались в частных руках», будет рассматриваться отдельно.

«Если предприятие является для нас важным, стратегически важным, мы законным способом это делать с другими предприятиями. Люди, которые вкладывали свои деньги, инвестировали в эти предприятия, обязательно будут получать соответствующую компенсацию. Это делается для нацбезопасности нашей страны», — добавил секретарь СНБО.