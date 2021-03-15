«Крылатую пехоту» прикроют дронами

Минобороны завершает формирование подразделений беспилотной авиации во всех соединениях Воздушно-десантных войск.

В каждой дивизии и бригаде создан взвод или рота, которые могут вести разведку в интересах «крылатой пехоты». Это радикально усилит боевые возможности ВДВ, что особенно важно, когда их переформатируют в силы быстрого реагирования, отметили эксперты.

Полностью завершить формирование подразделений БПЛА в Воздушно-десантных войсках планируется до конца года, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от темпов поставок новых аппаратов. В результате в составе каждой воздушно-десантной и десантно-штурмовой дивизии, а также в отдельных бригадах появятся роты дронов.