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«Крылатую пехоту» прикроют дронами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны завершает формирование подразделений беспилотной авиации во всех соединениях Воздушно-десантных войск.

В каждой дивизии и бригаде создан взвод или рота, которые могут вести разведку в интересах «крылатой пехоты». Это радикально усилит боевые возможности ВДВ, что особенно важно, когда их переформатируют в силы быстрого реагирования, отметили эксперты.

Полностью завершить формирование подразделений БПЛА в Воздушно-десантных войсках планируется до конца года, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. 

Однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от темпов поставок новых аппаратов. В результате в составе каждой воздушно-десантной и десантно-штурмовой дивизии, а также в отдельных бригадах появятся роты дронов.

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Проекты
БПЛА
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