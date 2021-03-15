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Российская газета

Три российских самолета включили в список лучших за последние 40 лет

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Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Издание Popular Mechanics составило рейтинг самых лучших самолетов за последние 40 лет. В этот список попали и три российских.

Эксперты журнала отметили, что за последние четыре десятилетия в авиационных технологиях произошли большие изменения. Некоторые из представленных самолетов стали выдающимися машинами.

Участников рейтинга распределили по году первого полета. И поэтому первым из российских называется Бе-200 "Альтаир", поднявшийся в небо в 1998 году. Он предназначен для борьбы с пожарами и может нести 12 тонн воды.

Еще одним интересным российским проектом стал прототип двухмоторного истребителя с треугольным крылом МиГ-1.44. Это было в 2000 году. Однако он так и не дошел до серийного производства.

Еще одним выдающимся российским самолетом признали Су-57. Это многоцелевой истребитель, сочетающий в себе скрытность, скорость и современное вооружение. Он в состоянии уничтожить все виды воздушного, наземного и надводного нападения.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-200
ПАК ФА
Проекты
1.44
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