Военный потенциал России оценили в НИИ оборонных исследований Швеции

Эксперты шведского НИИ оборонных исследований (FOI) обнародовали доклад, из которого следует, что странам Северной Европы и самой Швеции под раскинутым зонтиком НАТО все еще боязно, неуютно и по этой причине оборонный потенциал на скандинавском участке северо-атлантического альянса надо оперативно наращивать.

Доклад в переводе на русский называется "Западные военные возможности в Северной Европе - 2020", содержит анализ соотношения сил между Западом и Россией и указывает на преимущества восточного соседа "в случае крупномасштабной войны" в непосредственной близости от Швеции".

Как сообщает ТАСС, ответственный редактор этого доклада Кристер Паллин в интервью телеканалу Эс-вэ-тэ, заявил буквально следующее: "Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле". И такое преимущество, по словам эксперта, будет длиться довольно долго. "Для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев", - дал свой прогноз Кристер Паллин.

В докладе содержится вывод, что страны НАТО проводят недостаточно учений, а их силы, "несмотря на преимущество в воздухе и на море, рассредоточены географически и имеют очень разные военные возможности".

Обращает на себя внимание синхронность, с которой в тот же день, 11 марта 2021 года, далеко за океаном начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл заявил на интернет-брифинге, что Пентагон планирует разместить новую оперативно-тактическую группу численностью до 1000 человек в Европе и две - в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Мы их создаем прямо сейчас", - цитируют информагентства слова военачальника по итогам состоявшегося брифинга. И со ссылкой на тот же источник уточняют, что эти соединения "находятся на стадии формирования и оснащения".

Такие соединения, дал понять генерал Макконвилл, оснастят самым современным оружием, что подразумевает не только высокоточные и гиперзвуковые ракеты, но и средства ведения разведки, информационные и боевые операции в киберпространстве, радиоэлектронную борьбу и космические средства противоракетной обороны.

"Американское военное ведомство, - уточняет ТАСС, - именует эти соединения многосферными оперативно-тактическими группами Сухопутных войск США".

Тем временем

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Александр Емельяненков