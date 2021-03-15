Войти
ЦАМТО

Авиаполк ЦВО в Челябинской области пополнился модернизированным истребителем-бомбардировщиком Су-34

379
0
0
Фронтовой бомбардировщик Су-34
Фронтовой бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: tass.ru

ЦАМТО, 12 марта. На вооружение смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области поступил модернизированный истребитель-бомбардировщик Су-34 поколения 4++.

Летный и инженерно-технический состав полка принял обновленный самолет на заводе-изготовителе и совершил перелет на аэродром постоянного базирования в Челябинской области.

Усовершенствованный истребитель-бомбардировщик Су-34 оснащен специальным оборудованием, увеличивающим возможности самолета по обнаружению воздушных, наземных целей и расширяющим арсенал применяемых средств авиационного поражения.

Поступивший самолет стал первым в Центральном военном округе истребителем-бомбардировщиком Су-34, прошедшим модернизацию и поступившим на вооружение армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО в 2021 году, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
27.09.2019
Российские Су-34 и Су-35 господствуют в небе Сирии
19.03.2019
Еще она эскадрилья Су-34 прикроет Челябинскую область
15.08.2018
В Курске Т-34 возглавит военный парад в честь победы на Курской дуге
02.07.2014
В Москве состоялась встреча главнокомандующего ВВС России и командующего Королевскими ВВС Бахрейна
01.03.2013
Гособоронзаказ в авиации: каким ему быть?
27.02.2013
Программа вооружений: Кривая военных расходов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 08:50
  • 73
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 06:57
  • 2
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе
  • 15.03 06:38
  • 167
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 15.03 06:32
  • 1
Американские подлодки получат «летающие перископы»
  • 15.03 06:12
  • 2
День (Украина): в чем заключается сила глобальной Британии
  • 15.03 06:12
  • 1
Всплеск новой военной революции
  • 15.03 05:58
  • 13
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 05:34
  • 26
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 05:23
  • 1
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 15.03 04:57
  • 13
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 04:51
  • 5
«Хит сезона» – российский Т-90М
  • 15.03 02:07
  • 1
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 02:07
  • 1
ФСВТС сообщила, что портфель заказов на российское оружие сохранился на уровне $50-55 млрд
  • 15.03 02:06
  • 1
В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков
  • 14.03 22:22
  • 47
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире