Авиаполк ЦВО в Челябинской области пополнился модернизированным истребителем-бомбардировщиком Су-34

ЦАМТО, 12 марта. На вооружение смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области поступил модернизированный истребитель-бомбардировщик Су-34 поколения 4++.

Летный и инженерно-технический состав полка принял обновленный самолет на заводе-изготовителе и совершил перелет на аэродром постоянного базирования в Челябинской области.

Усовершенствованный истребитель-бомбардировщик Су-34 оснащен специальным оборудованием, увеличивающим возможности самолета по обнаружению воздушных, наземных целей и расширяющим арсенал применяемых средств авиационного поражения.

Поступивший самолет стал первым в Центральном военном округе истребителем-бомбардировщиком Су-34, прошедшим модернизацию и поступившим на вооружение армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО в 2021 году, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.