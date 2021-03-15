Экипажи Су-25СМ3 ЮВО применили новейший прицельно-навигационный комплекс "Солт-25"

ЦАМТО, 12 марта. Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка ЮВО, базирующегося на Ставрополье, в ходе плановой летно-тактической подготовки нанесли удары по объектам противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в ночных условиях в составе звена и эскадрильи.

При выполнении летно-тактических заданий летчики освоили способы скрытного преодоления войсковой ПВО условного противника в горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям, используя возможности штатного прицельно-навигационного комплекса "СОЛТ-25" (система оптическая лазерная тепловизионная).

Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования.

Экипажи также отработали взлет и посадку парами, отработали элементы сложного и группового пилотажа такие, как горизонтальные "бочки", виражи, пикированные "горки" с большими углами наклона.

Всего в текущем зимнем периоде обучения летчики штурмовиков Су-25СМ3 ЮВО совершили свыше 2,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.