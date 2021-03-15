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АПЛ «Красноярск» проекта 885 М спустят на воду ближе к осени

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вторая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885 М шифр «Ясень-М» «Красноярск» будет спущена на воду компанией «Севмаш» летом 2021 года.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Вывод «Красноярска» из эллинга планируется на август 2021 года», - уточнил он.

Источник добавил, что после этого начнется достройка подлодки на плаву, ее швартовые испытания и испытания ядерного реактора. По его данным, передача атомной субмарины ВМФ России планируется в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что первую серийную АПЛ проекта 885 М «Новосибирск» передадут ВМФ России в конце 2021 года. Таким образом, в этом году «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) готовятся передать ВМФ России головную субмарину проекта 885 М «Казань» и первую серийную — «Новосибирск». На предприятии в разных стадиях строительства находятся еще шесть субмарин этого проекта.

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Страны
Россия
Продукция
Красноярск АПЛ
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
885 Ясень
Ядерный щит
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