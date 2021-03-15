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Российская газета

Георадар поможет российским военным предотвращать теракты в Сирии

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Плац и столовая для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим
Плац и столовая для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

На авиабазу РФ в сирийском Хмеймиме доставили специальный георадар "Око-3". Российские военные планируют использовать его для предотвращения терактов и диверсий, которые готовят в Сирии оставшиеся террористы.

"Георадар "Око-3" предназначен для поиска пустот в грунте, бетоне и других подобных средах. Предназначен для ведения геологоразведки, имеет широкий спектр применения. Но ключевое предназначение - ведение туннельной войны. Всевозможные бандформирования используют горнопроходческую и метростроевскую технику для оборудования подкопов под опорные базы, места размещения войск для совершения диверсионно-террористических актов", - объяснил заместитель начальника инженерных войск российской группировки войск в Сирии Павел Реуцкий.

По его словам, с помощью подобных приборов российские саперы уже находили тоннели боевиков, подготовленные для проведения диверсий и терактов. Георадары также использовались для поиска схронов с оружием и боеприпасами. Отличительной особенностью "Око-3" является его способность видеть пустоты на большой глубине - до 50 метров. К тому же этот комплекс достаточно компактный. К примеру, во время пешего обследования местности блок управления и ноутбук георадара с помощью эргономичной подвески закрепляются на операторе. В ходе движения тот перемещает антенный блок за ручку по обследуемой поверхности. Координатная привязка ведется с помощью датчиков перемещения.

Если надо просканировать дорогу с автомобиля, блок управления, ноутбук и блок питания "Око-3" размещают в салоне машины. На ней же с помощью специальных автомобильных подвесок закрепляют антенные блоки. Координатная привязка ведется с помощью автомобильного датчика перемещения.

Георадар также позволяет обследовать пресноводные водоемы. Оператор вместе с полным комплектом оборудования сидит в надувной лодке и делает свою работу. Координатная привязка ведется с помощью ГЛОНАСС/GPS-приемника.

Необходимость использования "Ока-3" в Сирии подсказала сама жизнь. Активные боевые действия в стране сейчас не ведутся, но боевики не упускают случая напомнить о себе. Так, российскую авиабазу Хмеймим то и дело пытаются атаковать с помощью самодельных дронов и реактивных систем залпового огня. Против российских и сирийских военных террористы неоднократно готовили диверсии. Однако все эти попытки оказались безуспешными. Использование для терактов туннелей и подкопов - обычная для боевиков практика. Достаточно вспомнить, что еще до начала масштабной операции против международных террористов они создали в пригороде Дамаска, Восточной Гуте, целый подземный город.

Помимо георадара "Око-3", российских саперов в Сирии обеспечивают современными средствами индивидуальной защиты. В частности, новыми защитными костюмами ОВР-2-02. Они предназначены для работы с взрывчатыми устройствами и более чем вдвое легче используемых сейчас - 12 кг против 28. К тому же эти костюмы способны защитить человека не только от осколков, но и от пули стрелкового оружия. Также в ОВР-2-02 имеется система охлаждения, что в условиях жаркого сирийского климата особенно ценно.


Юрий Гаврилов

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Россия
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ОВР-2
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