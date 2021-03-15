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Российская газета

Любой ценой: как Израиль пытался заполучить МиГ-29

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Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости

Израиль более десяти лет пытался получить в свое распоряжение истребитель МиГ-29, пуская в ход различные уловки. В итоге осуществить задуманное удалось лишь в середине 1990-х - уже после распада Советского Союза - и не в ходе тайной операции, а путем банальной аренды.

Серийное производство МиГ-29 началось в СССР в 1982 году. Этот многоцелевой истребитель относится к самолетам четвертого поколения, а его характеристики ясно давали понять, за кем останется превосходство в воздухе в случае конфликта. Одной из сильных сторон являлась маневренность, особенно в вертикальной плоскости, что давало серьезное преимущество в воздушных дуэлях.

Истребитель массово поставлялся странам Варшавского договора, и когда об этом стало известно, заполучить его захотели и другие - как минимум, чтобы узнать потенциального противника поближе.

Как сообщает издание The National Interest, в конце 1985 года Израиль смог получить МиГ-29 практически в полной комплектации, но в разобранном виде в результате тайной сделки с польским генералом. Самолет должны были отправить из Гданьска в Сирию, но вместо этого доставили израильтянам. Но вскоре этот факт вскрылся, СССР потребовал вернуть истребитель, и Израиль, не желая осложнять отношения, подчинился. Конечно, все детали были тщательно обследованы и сфотографированы, но это мало что дало на практике.

Согласно книге Билла Нортона "Воздушная война на грани: история израильских ВВС и их самолетов с 1947 года", в 1991-м Израиль получил от Германии радар МиГ-29 в рамках соглашения, по которому было продано много другого оружия советского производства. В том числе основные боевые танки Т-72, проходившие по документам как сельскохозяйственная техника. После тщательной технической оценки устройство было возвращено владельцу.

В результате в 1996 или 1997 году Израиль просто арендовал три МиГ-29 у одной из восточноевропейских стран (предположительно, у Польши). Летчики тестировали их две недели, в течение которых каждый истребитель поднимался в воздух по 20 раз. Проводились тренировочные бои против F-15 и F-16, оценивались возможные исходы таких дуэлей, преимущества каждой из машин.

- Возможности МиГ равны, а иногда даже превосходят возможности самолетов F-15 и F-16", - отметил один из пилотов ВВС США, также летавший на МиГ-29.


Алексей Иванов

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Страны
Германия
Израиль
Польша
Россия
Сирия
США
Продукция
F-15
F-16
МиГ-29
Т-72
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