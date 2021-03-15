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Известия.ru

В Сирию доставили подземный радар для поиска укрытий боевиков

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Военные РФ доставили в Сирию радар для поиска укрытий боевиков. «Око-3» может обнаружить пустоты в грунте и бетоне. Волны прибора проникают на глубину до 50 метров, сообщает телеканал «Известия». С помощью георадара находили тоннели боевиков для диверсий и атак. В Сирию также доставили новые защитные костюмы для саперов. Спецодежда весит 12 кг — в два раза меньше той, что носили ранее. В костюме есть система охлаждения, что актуально при местном климате.

Военные РФ доставили в Сирию радар для поиска укрытий боевиков. «Око-3» может обнаружить пустоты в грунте и бетоне. Волны прибора проникают на глубину до 50 метров, сообщает телеканал «Известия». С помощью георадара находили тоннели боевиков для диверсий и атак. В Сирию также доставили новые защитные костюмы для саперов. Спецодежда весит 12 кг — в два раза меньше той, что носили ранее. В костюме есть система охлаждения, что актуально при местном климате.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
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