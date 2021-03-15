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ЦАМТО

ВМС Индии приняли на вооружение третью НАПЛ класса "Кальвари"

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Источник изображения: Фото: Indian Navy

ЦАМТО, 12 марта. Командование ВМС Индии в ходе состоявшейся 10 марта на военно-морской верфи в Мумбаи церемонии приняло на вооружение третью из шести заказанных НАПЛ класса "Кальвари" ("Скорпен") – (S23) "Каранж" (Karanj).

В мероприятии принял участие начальник штаба (командующий) ВМС Индии Карамбир Сингх.

Новая подлодка присоединится к ранее принятым на вооружение НАПЛ "Кальвари" и "Хандери" и войдет в боевой состав Западного командования ВМС Индии.

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью в 187,98 млрд. рупий, предусматривающие постройку шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Постройка подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской Naval Group (ранее DCNS). В феврале 2010 года стоимость проекта была увеличена до 235,62 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.). График поставки субмарин пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой НАПЛ в 2012 году, остальные подлодки планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. На текущий момент срок передачи шестой НАПЛ перенесен на конец 2022 года или начало 2023 года. Новые субмарины заменят устаревшие подлодки класса "Синдукуш" ("Кило") и "Шишумар" (Тип-209/1500).

Строительство головной НАПЛ серии началось в декабре 2006 года. ВМС Индии НАПЛ "Кальвари" была передана 21 сентября и вошла в боевой состав флота 14 декабря 2017 года с опозданием почти на 6 лет. Вторая НАПЛ серии, "Хандери", была поставлена ВМС Индии в сентябре 2019 года.

Третья подлодка серии, "Карандж", была спущена на воду в декабре 2018 года и передана ВМС Индии 15 февраля 2021 года.

Четвертая и пятая подводные лодки, "Вела" и "Вагир", спущенные на воду в мае 2019 года и ноябре 2020 года, как ожидается, будут приняты на вооружение в 2022 году.

Оставшаяся НАПЛ "Вагшир" находится в стадии постройки и, вероятно, будет спущена на воду в 2021 году.

Длина НАПЛ класса "Кальвари" ("Скорпен") составляет 67,6 м, ширина – 6,2 м, надводное/подводное водоизмещение – 1615/1775 т. Подлодка вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами и способна применять торпеды, мины, а также противокорабельные ракеты SM-39 "Экзосет" Блок.2, оснащена системами защиты от торпед C303/S. Боекомплект – 18 ед. вооружения (торпеды, ракеты, мины). НАПЛ оснащена четырьмя дизельными двигателями MTU 12V 396 SE84, развивает максимальную скорость 20 узлов в подводном положении и 11 узлов в надводном. Дальность плавания в надводном положении – 6500 морских миль на скорости 8 узлов. Экипаж – 31-36 человек, включая 6 офицеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Компании
DCNS
Mazagon Dock
Проекты
2020-й год
209 тип
Проект-75
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