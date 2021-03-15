Следующее российское супероружие: модульные пистолеты (The National Interest, США)

Группа компаний «Калашников» сообщила, что в феврале 2021 года были успешно завершены испытания модульного пистолета Лебедева (МПЛ). Он разрабатывался с 2017 года по тактико-техническому заданию Росгвардии.

Группа компаний "Калашников" - а вместе с ней и Национальная гвардия России - в своем непрерывном стремлении окончательно заменить культовый пистолет Макарова делает серьезную ставку на модульные пистолеты.

Новый модульный пистолет Лебедева (МПЛ), разработанный Группой компаний "Калашников", прошел государственные испытания и в ближайшее время поступит на вооружение. "В феврале 2021 года МПЛ успешно завершил государственные испытания. Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторской работы "Разработка перспективного пистолета под патрон 9 на 19 мм с расширенными тактическими возможностями", шифр "Рысь"", - сообщило российское информагентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы группы компаний "Калашников" в начале этой недели.

Такую же оптимистичную оценку дала и пресс-служба Нацгвардии. "Работы по тематике МПЛ начаты в 2017 году по тактико-техническому заданию Росгвардии. Эти работы доведены до конца, испытания завершены с положительным результатом", - говорится в аналогичном заявлении Главнокомандующего войсками Национальной гвардии Алексея Беззубикова.

Как и предыдущий вариант пистолета (ПЛ-14), эта новая модификация пистолета Лебедева разработана под патрон 9×19 мм (а оригинальный боевой пистолет Макарова - под патрон 9×18). Масса пистолета с неснаряженным магазином составляет 800 граммов, длина - 220 миллиметров, длина ствола - 112 миллиметров. Стандартная емкость магазина - 16 патронов. Новейший пистолет, разработанный Группой компаний "Калашников", имеет все внешние конструктивные особенности современного боевого пистолета, включая рукоятку с насечкой на передней/боковой поверхностях, низкопрофильные утопленные органы управления и специальные насечки на затворной раме. Короче говоря, в плане эргономичности новый пистолет имеет значительные преимущества по сравнению с пистолетом Макарова. В соответствии со своим основным акцентом на "модульность" пистолет совместим с различным навесным оборудованием и обладает высоким модернизационным потенциалом. В частности, могут использоваться магазины расширенной емкости и ударно-спусковой механизм с режимом автоматической стрельбы.

Пистолет разработан в двух исполнениях - в стандартном и для выполнения специальных задач. В "специальном" варианте предусмотрено несколько дополнительных возможностей, включая совместимость с глушителем и дополнительный удлиненный ствол. Полный перечень "модульных" возможностей пистолета и его отличия от других моделей пистолета Лебедева (на момент написания данной статьи) неизвестен. Генеральный директор Группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов ранее заявил журналистам, что пистолет Лебедева станет таким же популярным, как и пистолет Макарова, которому Группа пытается найти замену. Оригинальный пистолет Макарова поступил на вооружение в качестве советского пистолета 1950-х годов и по разного рода техническим и логистическим причинам, о которых ранее писал Чарли Гао (Charlie Gao) в статье, опубликованной в издании "Нэшнл Интерест" (The National Interest), полностью заменить его оказалось весьма сложно.

Разработка МПЛ началась в 2017 году, после чего начался длительный период испытаний, которые в настоящее время завершены с положительными результатами. На случай если МПЛ хорошо зарекомендует себя и в дальнейшем в качестве табельного оружия Национальной гвардии, Группа компаний "Калашников" строит долгосрочные планы по поставке пистолета Лебедева в другие российские правоохранительные органы и службы. "… Хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств", - говорится в заявлении пресс-службы Группы компаний "Калашников".

На момент написания статьи остается неизвестным, собирается ли Группа компаний "Калашников" продавать новый пистолет Лебедева вооруженным силам и правоохранительным органам иностранных государств.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)