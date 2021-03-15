Наземное наступление украинской армии прикроют комплексы С-300В1 и "Тор"

Источник изображения: Фото: ВСУ

Противовоздушная оборона Украины включает 11 зенитно-ракетных дивизионов комплексов "Бук" и около 35 зенитно-ракетных дивизионов С-300 различных модификаций.

Эта информация появилась в конце января текущего года на сайте украинского агентства "Оборонно-промисловий кур’єр".

Источник изображения: Фото: ВСУ

Отмечается, что эти системы имеют ограничения по дальности стрельбы, и большая часть из них не может поражать цели на дистанции более 55 км.

В то же время промышленности Назалежной удалось реанимировать достаточно мощную советскую ЗРК С-300В1. Применяемые в ней ракеты способны бить уже на 100 км.

Источник изображения: Фото: ВСУ

Еще в 2018 году на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области С-300В1 уничтожали беспилотные мишени ВР-3 "Рейс".

Тогда же там после долгого перерыва были успешно испытаны вновь принятые на вооружение мобильные комплексы "Тор". Сообщалось о появлении модернизированных ЗРК "Оса" и зенитных самоходок ЗСУ-23-4 "Шилка", 2С6 "Тунгуска".

Источник изображения: Фото: ВСУ

В разное время публиковались противоречивые данные о том, насколько качественно проводись ремонтные и модернизационные работы и насколько эффективно все это оружие способно решать задачи по борьбе с современными средствами воздушного нападения. Можно строить различные предположения, но ясность даст лишь применение в реальной боевой обстановке.

Дмитрий Лемешко