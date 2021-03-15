Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Десантовместимость строящихся в Керчи двух российских вертолетоносцев проекта 23900 составит 1000 морских пехотинцев, заявил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.
В то же время строящиеся на заводе "Янтарь" (Калининград) большие десантные корабли (БДК) улучшенного проекта 11711 могут вмещать не более 300 морпехов.
Он отметил, что передача вертолетоносцев ВМФ России запланирована на 2026 и 2027 годы, при этом о закупке большего числа кораблей данного проекта "пока нет и речи".
Два универсальных десантных корабля проекта 23900 были заложены 20 июля 2020 года на заводе "Залив" в Керчи в присутствии президента РФ Владимира Путина.
Корабли-доки (аналоги французских вертолетоносцев "Мистраль", которые несколько лет назад не получила Россия) станут первыми кораблями такого класса, построенными в России. Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщал ранее, что их водоизмещение составит 40 тысяч тонн.
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.