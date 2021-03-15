Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Десантовместимость строящихся в Керчи двух российских вертолетоносцев проекта 23900 составит 1000 морских пехотинцев, заявил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

В то же время строящиеся на заводе "Янтарь" (Калининград) большие десантные корабли (БДК) улучшенного проекта 11711 могут вмещать не более 300 морпехов.

"На каждом корабле предусмотрен десант не более 1000 морпехов, соответственно, там будет доковая камера и в ней будет размещено до четырех десантных катеров", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что передача вертолетоносцев ВМФ России запланирована на 2026 и 2027 годы, при этом о закупке большего числа кораблей данного проекта "пока нет и речи".

Два универсальных десантных корабля проекта 23900 были заложены 20 июля 2020 года на заводе "Залив" в Керчи в присутствии президента РФ Владимира Путина.

Корабли-доки (аналоги французских вертолетоносцев "Мистраль", которые несколько лет назад не получила Россия) станут первыми кораблями такого класса, построенными в России. Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщал ранее, что их водоизмещение составит 40 тысяч тонн.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.