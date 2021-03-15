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Известия.ru

Разведка роем: «голубые береты» получат парк дронов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Минобороны завершает формирование подразделений беспилотной авиации во всех соединениях Воздушно-десантных войск. В каждой дивизии и бригаде создан взвод или рота, которые могут вести разведку в интересах «крылатой пехоты». Это радикально усилит боевые возможности ВДВ, что особенно важно, когда их переформатируют в силы быстрого реагирования, отметили эксперты.

Минобороны завершает формирование подразделений беспилотной авиации во всех соединениях Воздушно-десантных войск. В каждой дивизии и бригаде создан взвод или рота, которые могут вести разведку в интересах «крылатой пехоты». Это радикально усилит боевые возможности ВДВ, что особенно важно, когда их переформатируют в силы быстрого реагирования, отметили эксперты.

Заглянуть за горизонт

Полностью завершить формирование подразделений БПЛА в Воздушно-десантных войсках планируется до конца года, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от темпов поставок новых аппаратов. В результате в составе каждой воздушно-десантной и десантно-штурмовой дивизии, а также в отдельных бригадах появятся роты дронов.

В последние годы наблюдается тенденция использования ВДВ не как парашютно-десантных частей, а как мобильных сил, способных действовать в разных ситуациях, пояснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Поскольку такое применение не требует иметь исключительно десантируемую технику, подразделения наращивают свои боевые возможности. В войсках появляются танки, серьезные артиллерийские системы. Естественно, при наличии дальнобойных ударных средств ВДВ требуются беспилотники, — рассказал эксперт. — Они нужны, во-первых, для разведки целей на достаточном удалении. А во-вторых, дроны могут применять в том числе барражирующие боеприпасы для поражения целей в режиме реального времени. Тем самым частично повторяется структура, которая уже используется в Сухопутных войсках. Подразделения БПЛА в общевойсковых бригадах сформированы давно. Это положительная тенденция. Направленность на парашютное десантирование и действия в глубоком оперативном и стратегическом тылу противника, как это было в советское время, сегодня выглядят невостребованно. Сейчас мы наблюдаем локальные конфликты, в которых многое зависит от огневой мощи и доминирования в разведывательно-информационном пространстве. Теперь за счет беспилотников ВДВ тоже смогут создавать гибкие разведывательно-ударные контуры.

Воздушная разведка, тем более с небольших высот, позволит более точно определить расположение сил и огневых средств противника, проследить за его маневрами, рассказал «Известиям» зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— Командир сможет более оперативно получать информацию, в результате повысится скорость принятия решений, — пояснил он. — Движение пешей разведгруппы до объекта может занимать часы и даже сутки, а беспилотник даст картинку местности гораздо быстрее. Кроме того, с воздуха можно увидеть скрытые позиции, расположенные за складками местности. Наземная группа обнаруживает объекты лишь на дальности прямой видимости, а между ними могут находиться леса, постройки и т.д.

«Застава» ВДВ

В феврале заместитель командующего ВДВ генерал-майор Анатолий Концевой заявил, что в этом году в Воздушно-десантных войсках сформируют дополнительные подразделения БПЛА и роты радиоэлектронной борьбы. По его словам, это увеличит разведывательно-огневые возможности войск.

По данным Минобороны, «голубых беретов» вооружают небольшими аппаратами «Орлан-10», «Элерон-3» и «Застава». На учениях в прошлом году на арктическом острове Земля Александры подразделения специального назначения ВДВ после высотного десантирования с их помощью обнаружили лагерь условного противника и навели на него удар штурмовой авиации. Применяют десантники БПЛА и для корректировки огня минометов и артиллерии.

Воздушно-десантные войска были среди пионеров оснащения современными беспилотниками. С 2009 года они начали испытания сразу нескольких экспериментальных образцов. Через четыре года на вооружении спецназа ВДВ, артиллеристов и зенитчиков имелись десятки небольших аппаратов отечественной и зарубежной разработки. В 2016 году у десантников появилась первая рота серийных отечественных дронов. В начале 2019-го командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил о наличии шести таких подразделений, а также трех взводов БПЛА.

С 2018 года в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище открылась кафедра подготовки операторов беспилотников. Она позволяет готовить кадры с учетом специфики этого рода войск.

Подразделения БПЛА создаются не только в ВДВ, но также и в соединениях Сухопутных войск и морской пехоты, а также в бригадах специального назначения. По данным Минобороны, на вооружении сейчас находится в общей сложности более 2 тыс. таких аппаратов.

Масштабная реформа ВДВ России началась в 2019 году. Она предполагает принципиально новый подход к их использованию. В советское время военное руководство считало, что «голубые береты» станут использоваться в массовых десантных операциях на европейском театре военных действий. Предполагалось, что дивизии ВДВ будут в полном составе выбрасываться парашютным способом в тыл противника. У этих соединений не было тяжелого вооружения и техники.

После 1991 года в Вооруженных силах остались лишь четыре воздушно-десантные дивизии, с назначением и применением которых долго не могли определиться. В локальных конфликтах десантников использовали просто как хорошо подготовленную пехоту.

Несколько лет назад в составе ВДВ начали возрождать десантно-штурмовые бригады. Эти соединения оснащают танками, артиллерией, беспилотниками.

После завершения реформы Воздушно-десантные войска должны стать основой сил быстрого реагирования. При необходимости они смогут оперативно прибыть в любой регион мира и решать там военные и военно-политические задачи или проводить гуманитарные операции. Поэтому десантников оснащают всем необходимым, чтобы они были способны длительное время действовать автономно, вдали от родины и без поддержки других войск. Командир десантников будет иметь под рукой самые разнообразные вооружения, средства передвижения на все случаи жизни, современные системы управления и связи, запасы материально-технических средств.

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Россия
Продукция
Орлан-10
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
Арктика
БПЛА
Военные учения
ИТ
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