На берегах Балтики появился филиал «Арктики»

Объединенная судостроительная корпорация усиливает свои позиции в Калининградской области.

Северное производственное объединение «Арктика» открывает филиал на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в ОСК).

В рамках программы развития Объединенной судостроительной корпорации «северяне» будут выполнять электромонтажные работы на всех заказах калининградских корабелов, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в пресс-службе ПСЗ «Янтарь».

В связи с началом сотрудничества в Калининграде побывал руководитель СПО «Арктика» Олег Логинов. На встрече с генеральным директором завода «Янтарь» Ильей Самариным были обсуждены все вопросы, связанные с совместной деятельностью двух предприятий.

ПСЗ «Янтарь» был образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи F. Schichau. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов различного назначения, а также на проведении судоремонтных работ. За 75 лет на заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)